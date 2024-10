Addio a Rossana Panzera, un volto e una voce notissimi della RSI

Storico volto e voce della RSI RSI

Per quarant’anni è stata volto e voce della RSI, dove ha svolto anche ruoli di speaker nell’informazione per notiziari, radiogiornali e TG.

Swisstxt

Era entrata alla RSI nell’agosto 1980 ed è stata una delle storiche annunciatrici, oltre che animatrice in radio e tv. Un volto e una voce notissima della RSI quella di Rossana Panzera, che si è spenta questa notte.

Per quattro decenni ha accompagnato il pubblico della Svizzera italiana anche come conduttrice di programmi e negli ultimi tempi come speaker in radio, leggendo i notiziari e presentando meteo e Lotto.

Chi ha lavorato con lei la ricorda come una professionista sempre attenta, corretta, preparata e ineccepibile sul lavoro. Oltre che come una instancabile formatrice dei nuovi arrivati, cui trasmetteva la sua esperienza di lettrice.

Una donna dai mille interessi, dalla musica classica all’arte della narrazione (aveva conosciuto anche una parentesi come attrice dialettale radiofonica).

SwissTXT / red