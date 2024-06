La maggior parted dei migranti era di nazionalità turca © Keystone - ATS / Ti-Press

I numeri relativi ai soggiorni irregolari sono aumentati in maggio rispetto ad aprile: si è passati infatti da 720 casi a 935.

Swisstxt

Gli attraversamenti irregolari della frontiera hanno continuato a verificarsi principalmente al confine meridionale, in Ticino. Su base annua, vi è stata una diminuzione. La maggior parte dei migranti entrata in maniera non regolare nello scorso mese era di nazionalità turca. Per quanto riguarda le sospette attività di passatore, le cifre rimangono praticamente invariate rispetto a maggio (aprile 27, maggio 25 casi). Il bilancio provvisorio è stato fornito dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Swisstxt