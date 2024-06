Forti piogge: esonda la Moesa e travolge case e auto, chiusa la A13 in entrambe le direzioni

Il ponte sulla Moesa a Sorte, frazione di Lostallo RSI

In seguito ai forti temporali che venerdì sera si sono abbattuti su gran parte del Ticino e sul Moesano, si segnalano disagi e corsi d’acqua ingrossati, in particolare nel Moesano. Fiumi ingrossati e forti piogge pure su gran parte del Ticino. La A13 rimane chiusa nella notte tra venerdì e sabato.

La portata del fiume Moesa ha superato una portata di 600 metri cubi al secondo, alla stazione di rilevamento di Lumino, come si evince dal sito dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Si tratta di un grado di pericolo 4 su 5. Acqua e materiale hanno inoltre invaso la cantonale tra Lostallo e Cabbiolo. A Sorte (tra Lostallo e Cama) del materiale ha raggiunto delle abitazioni.

Ed è soprattutto nella frazione Sorte che si registrano danni importanti, con due case distrutte. Non ci sarebbero vittime, secondo le informazioni in possesso venerdì sera tardi del sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti, che la RSI è riuscita a contattare.

Secondo un primo bilancio provvisorio tracciato dal sindaco il materiale scaricato dai riali laterali ha completamente bloccato un ponte sulla Moesa. «I riali ora stanno piano piano rientrando, anche grazie ai numerosi interventi in corso» dice Giudicetti. Altri stabili sono danneggiati. A Lostallo e Cabbiolo si contano soprattutto cantine allagate.

Autostrada chiusa tutta la notte, Lostallo apre la palestra

Un portavoce della polizia cantonale grigionese, interpellato dalla RSI conferma che la A13 e la strada cantonale, tra il Ticino e San Bernardino, sono chiuse a causa di smottamenti.

I collegamenti viari resteranno chiusi verosimilmente per tutta la notte. Sulla situazione maltempo in generale, le autorità non sono ancora in grado di fornire ulteriori dettagli.

Il sindaco Giudicetti ha detto alla RSI che a Lostallo è stata aperta la palestra per ospitare eventuali sfollati, ma anche chi è fermo in autostrada a causa della chiusura del collegamento.

La notizia della chiusura dell'autostrada A13 del San Bernardino in entrambe le direzioni tra San Vittore e Hinterrhein a causa di smottamenti, era stata anticipata dal TCS su X.

#A13 - Coira - Bellinzona - tra Hinterrhein e San Vittore in entrambe le direzioni chiusa, smottamenti — TCSBernardino_i (@TCSBernardino_i) June 21, 2024

Alertswiss, giova ricordarlo, ha diffuso, poco prima delle 21.00 di venerdì sera, un’allerta inondazioni per la Mesolcina, raccomandando di non scendere in scantinati e autorimesse sotterranee, di non circolare con auto o bicicletta sulle strade allagate, di non avvicinarsi ai corsi d’acqua in piena per il pericolo di onde improvvise o crollo di argini, di non recarsi nelle zone interessate e di recarsi ai pieni superiori degli edifici.

