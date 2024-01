Marco Chiesa keystone

Alle elezioni comunali di aprile a Lugano sarà in lizza anche il consigliere agli Stati Marco Chiesa.

Lo riferisce Ticinonews che ha raccolto le intenzioni del democentrista: «Dopo aver deciso con le persone a cui voglio bene di non richiedere un terzo mandato alla presidenza nazionale» dell'UDC, «ora sono felice di mettermi a disposizione della Città di Lugano, quindi di candidarmi per un seggio nell’Esecutivo per chi, come me, vive la realtà della città e dei quartieri».

L’obiettivo del politico 49 enne «è consolidare i tre seggi in Municipio con una squadra forte, composta dalle migliori personalità sia dell’UDC, sia della Lega dei Ticinesi.

Il sindaco Michele Foletti gode del sostegno della lista intera e sono certo che sarà il più votato sia per merito, sia per riconoscenza del lavoro che ha svolto con dedizione e competenza».

Chiesa precisa che in caso di elezione non rinuncerebbe alla poltrona appena confermata al Consiglio degli Stati.

Swisstxt / Red