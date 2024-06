Comune di Massagno

Il Comune di Massagno ha raggiunto i 7'000 abitanti.

Il neo-cittadino (il 7'000esimo) è Luiz Celeghin, a cui è stato dato il benvenuto oggi (mercoledì) dalla sindaca Simona Rusconi. Celeghin è arrivato in Ticino dal Canton Argovia, ma è originario del Brasile e in precedenza ha vissuto in Polonia e Belgio.

«Abbiamo pensato di trasferisci in Ticino dove il clima, il cibo e le possibilità di socializzazione sono migliori». Da qui svolge il suo lavoro di informatico in remoto. La 6'000esima cittadina era stata festeggiata il 17 dicembre del 1991.

Poi, tra il 2020 e il 2024, la popolazione è aumentata di 500 unità, passando dai 6'501 agli attuali 7'000.

