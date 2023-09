La qualità dell’acqua potabile di Mesocco (Mesocco, Pian San Giacomo e San Bernadino ad eccezione della frazione di Doira ) è stata ripristinata e può essere di nuovo consumata liberamente.

Immagine simbolica. Keystone

Lo ha reso noto in un comunicato lo stesso comune oggi, venerdì, precisando che per la frazione di Doira rimane ancora in vigore lo stato di acqua potabile contaminata con le relative indicazioni d’utilizzazione dell’acqua emanate martedì scorso.

Si raccomanda comunque di lasciar scorrere l'acqua, calda e fredda, in tutti i rubinetti per 5 minuti. Il risciacquo è infatti molto importante per evitare una nuova contaminazione dell'acqua potabile.

Swisstxt