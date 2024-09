Lostallo dall'alto dopo il maltempo tipress

Servono 3,2 milioni di franchi per ripristinare i terreni delle aziende agricole – una decina – che hanno subito i danni più pesanti durante l’alluvione del 21 giugno in Mesolcina.

Swisstxt

L'ammontare delle risorse necessarie è stato confermato ai microfoni di Grigioni Sera, programma della RSI, dal membro del gruppo di coordinamento regionale Luca Plozza.

Per raggiungere questa somma si confida nel sostegno di più attori.

«Una parte delle risorse è garantita dalla Cassa per i danni di natura. Inoltre come Cantone dei Grigioni e come Regione Moesa siamo impegnati nella ricerca di fondi», aggiunge Plozza.

Si confida anche in contributi volontari.

Swisstxt