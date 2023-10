Immagine d'illustrazione Rega

L’elicottero della Rega di stanza alla base di Locarno è entrato in azione, nella notte fra martedì e mercoledì, per dare man forte alle operazioni di spegnimento di un piccolo rogo boschivo in Mesolcina.

Le fiamme erano divampate in un’area a 600 metri di quota fra Lostallo e Soazza, minacciavano un’abitazione e rischiavano di propagarsi fino all’autostrada A13.

Una decina di lanci d’acqua sono stati quindi effettuati dall’elicottero, che ha sfruttato una vasca nei paraggi preposta per lo spegnimento degli incendi.

L’operazione ha consentito di circoscrivere il rogo, che è stato poi spento completamente da terra.

Swisstxt