Continua lo slancio di solidarietà a sostegno della Mesolcina, che lo scorsa settimana è stata colpita da un violento nubifragio.

La Città di Lugano ha deciso di donare 20'000 franchi per i comuni toccati dal maltempo.

«In momenti come questo – si legge in una nota che l'Esecutivo cittadino ha diffuso venerdì – è fondamentale unire le forze per supportare chi ha subito gravi conseguenze, dimostrando così la nostra vicinanza e il nostro impegno concreto nel contribuire alla ripresa e al sostegno delle comunità colpite».

Negli scorsi giorni erano giunte anche altre donazioni e sono state avviate diverse raccolte fondi.

