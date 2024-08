Tipress Tipress

Alle 19:00 di venerdì riaprirà alla circolazione veicolare il ponte di Sorte, frazione del Comune di Lostallo, devastato dall’alluvione che si è abbattuta sulla Mesolcina lo scorso 21 giugno. Lo fa sapere il Municipio, precisando che vige un divieto di sosta.

Swisstxt

Il ponte e la strada cantonale limitrofa non saranno invece transitabili per i pedoni a causa della «zona di pericolo» in cui si trova.

Le autorità sottolineano infine che saranno possibili delle chiusure temporanee della struttura a causa dei lavori di ripristino in corso. Lo scorso 9 agosto era stata riaperta completamente al traffico la strada H13 a Sorte.

Swisstxt