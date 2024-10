Onde sul lago di Locarno Screenshot video blue News

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mette in guardia il Ticino e le valli meridionali dei Grigioni. A sud delle Alpi, come annunciato ieri, sono infatti previste precipitazioni abbondanti con un conseguente rapido innalzamento del livello dell'acqua nei torrenti, allagamenti e frane.

SDA

Sono interessate le regioni di Blenio, Riviera, Bellinzona e Sottoceneri. Nei Grigioni, MeteoSvizzera rileva forti temporali in Bregaglia, Moesano e Poschiavo.

Le autorità raccomandano di evitare le rive dei fiumi e dei laghi, come pure i pendii più scoscesi. Anche i torrenti in montagna vanno rigorosamente evitati a causa della possibilità di colate detritiche. Singoli temporali nel pomeriggio e fino in serata inoltre potrebbero causare precipitazioni ancora più intense in Ticino, stando ai dati della Confederazione.

Sono previsti ulteriori aumenti delle portate nelle zone interessate dall'allerta; in particolare, quella del fiume Ticino potrebbe aumentare fino a raggiungere il grado di pericolo 2 (pericolo moderato), scrive MeteoSvizzera.

Inoltre, a causa delle maggiori portate in entrata, potrebbero aumentare ancora i livelli delle acque del Lago Maggiore e del Lago Ceresio; quest'ultimo potrebbe così passare al grado di pericolo 2 durante la giornata di venerdì.

daoe, ats