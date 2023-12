Uccisa a Milano la nota ereditiera Fiorenza Rancilio, si sospetta del figlio

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

La Procura di Milano nelle prossime ore inoltrerà la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Guido Rancilio. Il 35enne è accusato di aver ucciso, nel loro appartamento in pieno centro a Milano, la madre Fiorenza, di 73 anni, ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi.

Stando a quanto appurato per ora nelle indagini dei carabinieri della Compagnia Duomo e del Nucleo investigativo, coordinate dal pubblico ministero Ilaria Perinu, l'uomo avrebbe colpito la madre alla testa con un attrezzo da palestra. Non risulta, al momento, che il 35enne l'avesse già aggredita in passato.

Non è stato interrogato per ora e non è riuscito a dire nulla sulle ragioni del gesto, ma è rimasto sempre in stato catatonico e confusionale. È piantonato in stato di fermo nel reparto di psichiatria del Policlinico di Milano.

Da quanto si è saputo, il 35enne, difeso dall'avvocato Francesco Isolabella, in passato è stato visitato e seguito privatamente per problemi psichici, anche se dalla documentazione raccolta nelle indagini non risultano ricoveri. Da qui la decisione della Procura di chiedere per ora la custodia in carcere (poi ci saranno l'interrogatorio e la decisione del gip).

Successivamente nelle indagini potranno essere svolte consulenze o perizie sul suo stato mentale, che influiranno semmai anche sul fatto che l'uomo debba stare in carcere o in un struttura di cura in regime di custodia cautelare.

A Lugano dopo il rapimento del fratello nel 1978

Francesca Rancilio è stata trovata morta con una profonda ferita alla testa, avvolta in una coperta e con alcuni asciugamani a coprirla, anche sul volto, ieri mattina nel suo appartamento al nono piano di una palazzina in via Crocefisso 6, in pieno centro a Milano.

Il corpo era disteso nel salotto di casa e in una stanza vicina, seduto a terra in stato catatonico, c'era il figlio di 35 anni, che farfugliava, ma non riusciva a parlare. Guido Pozzolini Gobbi Rancilio è stato quindi ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico.

Fiorenza Rancilio era figlia di Gervaso Rancilio, imprenditore che si era trasferito a cercare fortuna in Francia e poi era tornato nel Milanese, dove aveva costruito interi quartieri in alcuni comuni dell'hinterland. Proprio davanti a un suo cantiere a Cesano Boscone, Gervaso e suo figlio Alfredo vennero circondati da un commando di otto persone la mattina del 2 ottobre 1978.

Alfredo venne caricato su un furgone e di lui non si seppe più nulla, fino a quando il boss della 'ndrangheta Saverio Morabito raccontò che era stato ucciso perché aveva cercato di ribellarsi ai suoi carcerieri.

Guido Rancilio è nato a Lugano, dove la madre e il marito – a sua volta erede di una dinastica di storici gioiellieri milanesi – si erano trasferiti per paura di subire altri rapimenti.

