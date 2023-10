L'acqua non è potabile fino a nuovo avviso a Moleno e Preonzo Keystone

L'acqua non è più potabile nei quartieri bellinzonesi di Moleno e Preonzo.

Lo riferisce l'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) sabato, precisando che la non potabilità dell’acqua è dovuta a un inquinamento di carattere microbiologico che riguarda l’acquedotto.

Per l'AMB l’acqua nei due quartieri è «non potabile fino a nuovo avviso» e i cittadini non devono berla, evitare di usarla per l’igiene orale, la preparazione di cibi freddi, bevande, il lavaggio di alimenti o il risciacquo di utensili da cucina o stoviglie.

Se la si fa bollire per almeno cinque minuti, l’acqua può essere usata senza limitazioni, a condizione che non abbia odori o colori anormali.

