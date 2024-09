Tipress

È stato confermato anche per il 2024 (e per il nono anno consecutivo) il rating Aa2 con prospettiva stabile per il Cantone Ticino, secondo l’ultimo rapporto dell’agenzia Moody’s.

Swisstxt

Moody’s – si legge in una nota delle autorità cantonali – «ha preso atto degli sforzi del Cantone per riequilibrare la sua situazione finanziaria».

E la prospettiva stabile «riflette la capacità del Cantone di portare avanti questo impegno nel medio termine e di mantenere livelli di debito gestibili».

La valutazione è stata allestita sulla base del consuntivo 2023 e sulle prime informazioni relative all’andamento finanziario del 2024.

Swisstxt