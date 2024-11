Cade mentre pota un albero a Muzzano, un 44enne è in pericolo di morte

Immagine illustrativa/foto d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita un uomo che oggi, mercoledì, poco dopo le 8, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Muzzano.

Si tratta di un 44enne italiano della provincia di Varese che stava eseguendo dei lavori di potatura a una pianta in un giardino di un’abitazione in via Crossiggia.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo, che si trovava su una scala è caduto da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

