Nel programma dei concerti spicca anche l’appuntamento del 1° Agosto con gli artisti, tra cui Van De Sfroos, uniti per una raccolta fondi per la Vallemaggia.

Ci sarà anche Nemo, che ha vinto l’Eurovision Song Contest di quest’anno, a far ballare il pubblico della Rotonda sabato 10 agosto. Lo ha annunciato giovedì il Locarno Film Festival.

Si prevede che il concerto della star di Bienne attirerà numerose persone, come era successo lo scorso anno in occasione del concerto del dj italiano Gabry Ponte. L’artista si esibirà alle 00:30, dopo il cantante italiano Ermal Meta che salirà sul palco alle 21:00, per un uno-due musicale curato dalla RSI.

Il 1° agosto si terrà invece una serata speciale «Artisti Uniti per la Vallemaggia» dedicata alla raccolta fondi per il nubifragio che ha colpito la valle, in particolare Bavona e Lavizzara il mese scorso. Fra gli artisti che si esibiranno in questa occasione c’è anche Davide Van De Sfroos, prosegue la nota.

I concerti alla Rotonda si terranno dal 31 luglio al 17 agosto. Il programma completo può essere trovato sul sito del Locarno Film Festival.

