La polizia italiana ha brevemente riaperto la statale 301 del passo del Foscagno per far defluire i turisti pasquali, poi Livigno è tornata ad essere isolata dal resto della Lombardia.

Immagine d'illustrazione. archivio Ti-Press

Swisstxt

La strada rimarrà chiusa almeno sino alle 7 di martedi per ragioni di sicurezza. I vacanzieri che non sono riusciti ad allontanarsi devono restare negli hotel.

In tutta l'alta Valtellina sono caduti oltre 60 centimetri di neve fresca a quote relativamente basse, con precipitazioni record a quote più elevate.

Il rischio valanghe è 4 su 5, come su tutto l'arco alpino. Vietate ciaspolate, escursioni di sci-alpinismo e fuoripista.

