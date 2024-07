Il Consiglio di Stato, nella seduta di mercoledì, ha nominato Désirée Mallè e Mattia Pini nuovi capi della Sezione dell'insegnamento medio superiore in job sharing, succedendo a Daniele Sartori che andrà in pensione a fine agosto.

Mallè, laureata in letteratura italiana e giornalismo, ha esperienza in giornalismo, comunicazione e insegnamento.

Pini, con un Master e un Dottorato in lettere e filosofia, ha lavorato presso RSI e come docente di italiano. Entrambi sono esperti d’italiano per la maturità professionale e docenti presso SUPSI.

Il Consiglio di Stato ringrazia Sartori per il suo contributo dal 1990.

