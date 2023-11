Il nuovo CCL per i negozi delle stazioni di servizio si applica anche in Ticino Keystone

Il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per i negozi dei distributori di benzina, entrato in vigore oggi, si applica per la prima volta anche in Ticino. Prevede salari minimi vincolanti e più fine settimana liberi.

In Ticino la retribuzione minima è di 3630 franchi per 13 mensilità per i lavoratori non qualificati.

Le parti sociali – l'Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio, i sindacati Unia e Syna e la Società svizzera degli impiegati di commercio – hanno iniziato a rinegoziare il CCL nel 2020. Con il nuovo CCL, i salari minimi aumenteranno di 130 franchi nel 2024, ovvero del 3,1-3,5% a seconda dell'anzianità e delle qualifiche, hanno annunciato oggi in un comunicato congiunto. Verrà aggiunta una nuova categoria salariale che terrà conto dell'anzianità dei lavoratori non qualificati.

In Vallese, nel Giura, nei Grigioni, a Sciaffusa e Turgovia il salario minimo è di 3730 franchi e nel resto della Svizzera di 3830 franchi.

Dopo una lunghissima procedura, il Consiglio federale ha respinto tutti gli argomenti dei datori di lavoro ticinesi che rifiutavano di introdurre un salario minimo. Le obiezioni hanno ritardato l'entrata in vigore dell'accordo di quasi due anni. Ora anche in Ticino i salari minimi sono vincolanti. «Si tratta di un importante passo avanti che segna la fine dell'eccezione ticinese e garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni del CCL in tutta la Svizzera», affermano i rappresentanti dei lavoratori.

I dipendenti delle stazioni di servizio hanno ora diritto a due giorni di ferie al mese e a dieci fine settimana liberi all'anno. Ci sono anche miglioramenti per quanto riguarda il congedo maternità, la formazione continua e le regole sulle pause, la videosorveglianza e altri punti. Inoltre le qualifiche sono meglio riconosciute e danno diritto a salari più alti.

