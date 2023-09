Immagine simbolica. Ti-Press

A Tenero, un operaio è caduto mentre lavorava sui piani di un cantiere, riporta la RSI.

Non si sa in che condizioni sia l'uomo, ma le ferite non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.00 in via del Sole a Tenero.

Secondo le informazioni iniziali raccolte dall'emittente di Comano, resta da stabilire perché l'uomo sia caduto.

Sono intervenuti e hanno prestato le prime cure i soccorritori del SALVA. È scesa in campo anche la polizia.