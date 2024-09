Tipress

Assemblea federale ha eletto, mercoledì, un giudice ordinario per il Tribunale federale (TF) e due giudici supplenti di lingua italiana.

Swisstxt

L’ Questi ultimi sono Pierluigi Pasi e Fabrizio Monaci, entrambi eletti all’unanimità. Pasi (ex procuratore federale) assumerà l’incarico di giudice supplente presso il Tribunale penale federale (TPF). La posizione è stata creata per coprire meglio le esigenze della lingua italiana. (giudice supplente al Tribunale d’appello ticinese) sostituirà invece Rolf Benz al Tribunale federale (TF). L’Assemblea federale ha inoltre scelto Susanne Bollinger (UDC) per succedere al socialista Martin Wirthlin come giudice ordinario del Tribunale federale.

Swisstxt