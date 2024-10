Tipress Tipress

La diffusione della peste suina africana verso la Svizzera è stata contenuta efficacemente.

Lo sviluppo delle peste suina africana in direzione della frontiera con la Svizzera da sud verso nord, nel corso dei mesi estivi è stato contenuto Il dato è emerso martedì nell’ambito di una riunione del gruppo di lavoro «Peste Suina Africana» della Regio Insubrica.

Le misure messe in atto sono quindi state efficaci e i focolai sui cinghiali restano quindi confinati a sud dell’autostrada A4 Milano-Torino.

Per quanto riguarda i suini domestici e gli allevamenti, il trend si sta riducendo e, dopo un picco in estate tra luglio e agosto, da oltre un mese non ci sono state segnalazioni.

