Sant'Antonino

inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevato nella falda acquifera di captazione del locale pozzo Boschetti.

Un risarcimento sarà corrisposto a Sant’Antonino dall’Ufficio federale dei trasporti per l’ Lo ha reso noto lo stesso comune in una nota diffusa oggi, martedì, spiegando che in base alle analisi l'inquinamento è riconducibile «all’impiego di materiali specifici durante la costruzione della galleria di base del Ceneri». L'UFT ha quindi riconosciuto la propria responsabilità. L'indennizzo coprirà non solo i costi legati all'impianto di filtrazione necessario per l'acqua potabile, ma anche «i costi operativi, di manutenzione e altre spese».

