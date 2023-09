Per ora, a Bellinzona, le scuole comunali non potranno dotarsi di operatori della pausa meridiana, per subentrare ai docenti della scuola dell'infanzia durante la pausa di 30 minuti fra le 11.00 e le 14.00.

Nella foto una veduta sugli esterni del Municipio di Bellinzona, nel nucleo storico. © Ti-Press / Tatiana Scolari / archivio.

Lo ha reso noto in un comunicato la città oggi, mercoledì, precisando che al concorso pubblico per tale funzione hanno preso parte 15 candidati.

Solo 5 di loro, tuttavia, sono risultati idonei, mentre il fabbisogno dell'istituto comunale è di almeno 14 persone.

A causa della carenza di personale qualificato, quindi, tale funzione non potrà essere implementata nel corso dell'anno scolastico 2023-2024.

Swisstxt