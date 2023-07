Pompieri in azione Archivio Tipress

Trenta pompieri ticinesi - tre squadre da 10 militi coordinate da Davide Schlub - sono partiti in aiuto dei colleghi vallesani per spegnere definitivamente l'incendio di bosco divampato il 17 luglio sopra la località di Bitsch.

I volontari, specialisti di montagna formati per intervenire in questo genere di situazionim saranno impegnati fino almeno a lunedì per evitare che le fiamme riprendano vigore, riporta la RSI.

I militi ticinesi, quando sono arrivati domenica hanno trovato dei focolai in zone impervie che saranno spenti con lanci mirati con l'elicottero, racconta domenica alla RSI Schlub.

Le squadre ticinesi saranno occupate nella ricerca di altri posti «caldi» per spegnerli, per evitare che tizzoni possano riprendere a bruciare.

In Vallese sono giunti pompieri di supporto da sei Cantoni per fornire un contributo di sostegno alle forze locali: contenere e spegnere un incendio che, ad ora, si è portato via qualcosa come l'equivalente di 140 campi di calcio.

Sempre più difficile trovare volontari in Ticino

Nel frattempo il Ticino continua a prestare attenzione al numero degli effettivi nei vari corpi pompieri, riferisce la RSI. Si trovano delle difficoltà oggettive a mantenere i volontari.

Un primo campanello d'allarme è suonato l'anno scorso, quando si è tenuta una prima campagna di reclutamento, che sarà ripetuta in agosto e in seguito il prossimo anno.

Una campagna «volta in sostanza - come riferisce alla RSI Nelson Ortelli, direttore della Federazione Pompieri Ticino - a mantenere il numero delle nuove leve su un livello, diciamo così, accettabile ed in questo senso siamo tranquilli».

«Però, spiega ancora, proprio per evitare di andare in rosso e dover suonare l'allarme, agiamo a priori. Facciamo queste campagne di reclutamento che in un certo senso danno i frutti sperati perché permettono a livello cantonale di avere una unitarietà di richiesta di formazione, di analisi, per cui alla fine abbiamo ottimizzato questo processo di reclutamento».