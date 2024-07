Soccorsa da un passante e poi dall'ambulanza polizia grigioni

Una ciclista 15enne ha perso brevemente conoscenza ed è in seguito stata trasportata in ospedale, picchiando la testa a causa di una caduta poco dopo le 17 di giovedì in Via da Mulin a Pontresina.

Swisstxt

La ragazza ha perso l'equilibrio forse a causa del sacchetto della spesa pieno, che portava appeso al manubrio. Non indossava nemmeno il casco.

Swisstxt