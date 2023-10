Foto archivio Tipress

Si delineano i contorni dell’accoltellamento avvenuto mercoledì mattina a Pregassona.

L’autrice si trova attualmente in stato di arresto. Nei suoi confronti il procuratore pubblico Pablo Faeh ipotizza, in via principale, il reato di tentato omicidio.

La donna ha ferito un uomo residente in Italia; fortunatamente, non in maniera grave. L’arma da taglio utilizzata è un coltello.

I fatti sono avvenuti nell’appartamento di lei, dove era scoppiata una lite. I motivi non sono da ricondurre a questioni sentimentali.

La discussione sorta tra i due è da inserire semmai in un contesto problematico, legato al mondo degli stupefacenti.

Il procuratore pubblico, dopo aver sentito l'imputata, deciderà se chiederne la carcerazione preventiva, sulla quale poi dovrebbe esprimersi il giudice dei provvedimenti coercitivi, riporta la RSI.

Swisstxt / Red