Spari in centro a Lugano, presa di mira una gioielleria, malviventi fermati?

Un tentativo di rapina ha avuto luogo martedì mattina, poco dopo le 11.30, in una gioielleria-ufficio cambi in via Pessina a Lugano.

Le notizie per il momento sono frammentarie. Testimoni riferiscono di alcuni colpi di arma da fuoco, ma su questo punto non ci sono conferme. Stando alla RSI i colpi esplosi sono almeno due.

La polizia giunta sul posto in forze, con la comunale e la cantonale, avrebbe fermato almeno due individui all’interno e uno all’esterno del negozio.

La zona è stata isolata.

Le testimonianze

Stando alle voci dei testimoni oculari raccolte sul posto dalla RSI, le persone entrate in azione per tentare di rapinare la gioielleria dovrebbero essere almeno due, forse tre.

In quel preciso momento però stava passando una pattuglia di poliziotti in bicicletta. Sono intervenuti all'istante pistola alla mano hanno bloccato tutti all'interno del negozio puntando le armi.

Uno dei due o tre malviventi presenti nel negozio cerca di scappare ma viene placcato nella piazzetta antistante la gioielleria. Ne è seguita una violenta colluttazione, ma alla fine è stato fermato da un agente.

Non si hanno notizie di feriti. La zona, vista l'ora di punta, era piena di passanti.

Un importante dispositivo di polizia, comunale e cantonale, è nel frattempo giunto sul posto. La zona tra la Manor e la via Nassa è stata isolata. Sono ora in corso i rilievi e la raccolta delle informazioni dei testimoni.

