I primi casi di febbre catarrale ovina (detta anche malattia della lingua blu) si sono registrati per la prima volta all'interno del cantone. Colpite cinque aziende del mendrisiotto.

La febbre catarrale ovina (detta anche malattia della lingua blu) è per la prima volta arrivata anche in Ticino.

Venerdì sono risultati positivi otto campioni provenienti da cinque aziende del Mendrisiotto, che riguardano sette ovini e un bovino, indica l’Ufficio del veterinario cantonale.

La malattia, che è di origine virale ed è trasmessa da moscerini (Culicoides), può provocare sintomi anche gravi nei ruminanti, ma non è pericolosa per l’uomo, assicurano le autorità.

Non è comunque la prima volta che la febbre catarrale compare in Svizzera: era già stata rilevata nel 2007. In seguito era scattata una vasta campagna di vaccinazione.

