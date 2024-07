L'ostello diffuso di Auressio è uno dei finalisti Prix Montagne

Sono stati resi noti i sei finalisti del Prix Montagne 2024: tra loro ci sono tre progetti grigionesi e uno ticinese.

Swisstxt

Il negozio di paese Butia a Ramosch, la calzoleria New Rada che a Le Prese in Valposchiavo ripara ogni anno 3'000 paia di scarpe da montagna e da arrampicata, il festival prenatalizio Zauberwald a Lenzerheide e l'Ostello diffuso «Wild Valley» di Auressio, in Onsernone, sono i quattro progetti grigionesi e ticinesi finalisti del Prix Montagne.

Per questa edizione 2024, la giuria presieduta dall'ex campione di sci di fondo Dario Cologna ha scelto in tutto sei candidati.

Gli altri sono il progetto agricolo «Graines de pays» a Courtételle nel Giura e la manifattura di skateboard e altre tavole LSG a Le Brassus (VD).

Il premio sarà consegnato il 5 settembre.

