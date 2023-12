Uno striscione di protesta RSI

Lunedì, in diverse scuole e istituti sociali ticinesi, si è tenuta un'agitazione – organizzata dalla Rete in difesa delle pensioni (RDP) – per protestare contro i risparmi proposti dal Governo e contro i tagli sulle pensioni dei dipendenti statali.

All’esterno della sede del Servizio medico psicologico a Lugano, i manifestanti hanno messo un tavolino per una colazione natalizia. Dietro c'era lo striscione che recitava: «Qui si taglia solo il panettone, nient’altro».

E poco lontano, un’altra azione di protesta è stata organizzata dai docenti del Liceo Lugano 1, dove un docente ricorda che la scuola ticinese è la migliore nel rapporto qualità-prezzo.

Swisstxt