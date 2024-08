Il pioniere delle radio private svizzere Roger Schawinski Keystone

Il gruppo mediatico grigionese Somedia ha indicato di aver vinto una controversia sul marchio «Radio Grischa» presso il Tribunale del commercio di Zurigo. Somedia contesta il nome all'imprenditore dei media Roger Schawinski. Questi nega parzialmente la sconfitta.

«I promotori di Radio Alpin, Schawinski e Stefan Bühler, hanno cercato invano di convincere il Tribunale del commercio zurighese a vietare a Somedia l'uso del marchio 'Radio Grischa'», ha annunciato oggi l'azienda mediatica. Tuttavia, il tribunale ha respinto tutte le loro richieste.

Radio Grischa è andata in onda per la prima volta nel 1988, ma è stata ribattezzata Radio Südostschweiz RSO nel 2015.

«Con questa ridenominazione, la designazione di Radio Grischa è scomparsa dagli occhi del pubblico», sostengono Schawinski – pioniere zurighese delle radio e tv private – e il suo partner commerciale – il grigionese Bühler -, si legge sul sito web di Radio Alpin.

Secondo il diritto svizzero, se un marchio non viene utilizzato commercialmente per almeno cinque anni, non è più protetto.

Con il lancio di Radio Alpin previsto per l'inizio del 2025, Schawinski e Bühler volevano far rivivere il «nome estremamente popolare di Radio Grischa» e ribattezzare in tal modo la nuova emittente.

«Marchio continuerà a essere utilizzato»

Somedia, invece, ha sottolineato che «il marchio Radio Grischa con l'iconico stambecco» è ancora utilizzato e continuerà a essere offerto come stazione radio Internet da vari fornitori di servizi di streaming, ad esempio.

Il tribunale del commercio ha ora riconosciuto che Somedia non ha mai abbandonato il marchio, viene precisato dalla stessa azienda.

All'inizio dell'anno, l'emittente Radio Südostschweiz, che copre Grigioni, Glarona e Oberland sangallese, ha perso la sua licenza dopo 35 anni, quando l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ha assegnata a Schawinski con effetto dal 2025.

Il pioniere delle radio private si era aggiudicato la licenza con una domanda di concessione sotto la denominazione di «Radio Alpin».

Schawinski nega la sconfitta

Non è vero che il contenzioso sul marchio Radio Grischa sia stato deciso a favore di Somedia, hanno negato Schawinski e Bühler in un comunicato odierno. Il Tribunale del commercio di Zurigo si è occupato esclusivamente dell'uso della denominazione sociale Radio Grischa AG, che Somedia può ora continuare a utilizzare.

«Tuttavia, sull'uso del marchio Radio Grischa decide l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e non il Tribunale del commercio. Il procedimento davanti all'IPI è ancora in corso», precisano Schawinski e Bühler.

«Abbiamo fondato la nostra azienda con il nome Radio Alpin Grischa AG qualche tempo fa e l'abbiamo fatta iscrivere nel registro del commercio. Per la nostra emittente ci atteniamo al marchio Radio Grischa», sottolineano ancora gli imprenditori radiofonici.

