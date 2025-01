Tipress Tipress

Un 19enne e un 25enne, entrambi italiani rispettivamente domiciliati nel Luganese e nel Bellinzonese, sono stati arrestati dalla Polizia cantonale. Sono accusati di essere gli autori di una rapina avvenuta nelle prime ore del 29 dicembre in via Pelli a Lugano.

SwissTXT Swisstxt

In base alle ricostruzioni, dopo aver avvicinato da dietro due 24enni si sono fatti consegnare portafoglio e denaro contante per poi darsi alla fuga.

La ricerca avviata ha permesso di fermare i due autori nell’area della stazione. Sono in corso accertamenti per chiarire una loro possibile responsabilità in episodi analoghi.

Eventuali parti lese sono invitate a contattare la CECAL allo 0848 25 55 55.