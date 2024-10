Ravvivano il fuoco della griglia, gravi ustioni per due giovani ad Agarone

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA (foto d'archivio). © Ti-Press / Samuel Golay

Oggi, mercoledì, verso le 17 ad Agarone in Sentee Insedina, due giovani si sono ustionati gravemente mentre cercavano di ravvivare il fuoco della griglia nel giardino di una casa privata. Lo comunica la Polizia cantonale.

amo Alessia Moneghini

Seconda una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta, un 18enne - cittadino svizzero domiciliato nel Canton Turgovia - si è ustionato mentre cercava di ravvivare il fuoco per la griglia, utilizzando del liquido infiammabile.

Anche una 20enne - cittadina svizzera domiciliata nel Canton San Gallo - si è ustionata perché era vicino alla fonte di calore in quel momento.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che, dopo aver prestato le prime cure ai due giovani, li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale.

Sia la 20enne che il 18enne hanno riportato gravi ustioni.