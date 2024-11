Nei Grigioni, a seguito dei progressi tecnologici degli ultimi 20 anni e delle mutate disposizioni di diritto internazionale, deve essere adeguato il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.

Immagine illustrativa. sda

Swisstxt

Il Governo retico, come annunciato in una nota pubblicata oggi, martedì, ha quindi licenziato il messaggio destinato al Gran Consiglio, che concerne la revisione totale della normativa del cantone in materia.

La modifica legislativa punta, fra i vari aspetti, a rafforzare l'indipendenza dell'incaricato per la protezione dei dati, assegnandogli inoltre nuovi compiti e competenze.

Swisstxt