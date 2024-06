Il passo della Novena in un'immagine d'archivio Keystone

È stato riaperto venerdì mattina alle 9 il passo della Novena (2’478 metri di altitudine).

La strada, che collega la val Bedretto all’Alto Vallese, sarà percorribile dalla parte del Ticino fino All’Acqua. Come per gli altri passi, la viabilità è stata riaperta con notevole ritardo rispetto agli scorsi anni a causa della molta neve caduta a fine primavera e del perdurare del maltempo.

Tant’è che la sesta tappa dell’87esimo Tour de Suisse, il 14 giugno scorso, non è potuta svolgersi come previsto (da Locarno, passando dal Passo per raggiungere Blatten-Belalp, in Vallese) partendo invece da Ulrichen, sempre in Vallese, e tagliando fuori il Ticino.

