Si torna in aula.

Causa maltempo, il Liceo di Locarno e le medie di Losone apriranno i battenti solo mercoledì e le elementari e la scuola dell'infanzia di Losone martedì.

Per gli altri allievi del canton Ticino, sono quasi 56'000, e per i loro poco più di 7'000 docenti oggi 28 agosto è invece il giorno del ritorno in classe dopo le vacanze estive.

Fra le principali novità del nuovo anno scolastico vi è la sperimentazione del superamento dei livelli A e B in tedesco in sei sedi di scuola media.

A Viganello 540 ragazzi e ragazze e 78 insegnanti inaugurano invece la sede provvisoria del Liceo Lugano 3, che ospiterà l'istituto fino al previsto completamento della struttura di Agno.

