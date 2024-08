Immagine illustrativa. ©Ti-Press

Sabato, in seguito a una rissa scoppiata alla stazione di Lugano verso le 05:30 sono stati arrestati tre uomini. Durante la lite un altro uomo ha riportato delle ferite di lieve entità. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

amo Alessia Moneghini

Si tratta di un 25enne cittadino italiano, un 22enne cittadino marocchino e un 21enne cittadino italiano, tutti residenti in provincia di Como. La vittima della lite - culminata in un breve scontro fisico - è un 32enne cittadino italiano anche lui residente in provincia di Como.

Al momento le autorità stanno chiarendo le ragioni, la dinamica e la responsabilità dell'alterco.

Le ipotesi di reato nei confronti del trio sono quelle di aggressione, subordinatamente tentate lesioni gravi, subordinatamente semplici. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.