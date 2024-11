Nelle scorse ore di giovedì è stato quindi trasferito dalla Farera alla Stampa (foto d'archivio). Ti-Press

Il sacerdote arrestato in agosto per presunti abusi sessuali ha cominciato a espiare anticipatamente la pena. Nelle scorse ore è stato quindi trasferito dalla Farera alla Stampa.

SwissTXT / red Alessia Moneghini

La sua carcerazione preventiva sarebbe scaduta venerdì. Cosa che avrebbe implicato, da parte degli inquirenti, una nuova richiesta di proroga.

La misura non si è però resa necessaria, proprio perché il prete ha scelto – come detto – di rimanere dietro le sbarre in vista del processo.

L’inchiesta, che sembra ormai alle battute finali, è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.