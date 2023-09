Una foto del danno durante il trasporto aereo. Polizia cantonale dei Grigioni

Circa 400 litri di olio sono finiti nel terreno dopo essere fuoriusciti da un trasformatore danneggiato durante un trasporto aereo, martedì pomeriggio in zona Moton a San Bernardino.

Il danno si è verificato per un urto, quando l'elicottero che trasportava il trasformatore ha manovrato per depositarlo in un container.

Elitrasportati sul posto, i pompieri della Bassa Mesolcina sono riusciti a recuperare prima di sera circa 250 litri di olio.

I lavori di decontaminazione sono proseguiti mercoledì. Secondo uno specialista non si prevedono danni all'ambiente.

Swisstxt