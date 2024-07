Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Sulla A2, tra Erstfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 10 km in direzione del Ticino, con attese di circa 1 ora e 40 minuti.

L'entrata autostradale di Goeschenen è chiusa verso il Ticino.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico bloccato per 10 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 40 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) July 6, 2024

Questo fine settimana segna l'inizio delle vacanze per molte persone, ciò che comporta un traffico molto intenso in direzione sud, come era per altro già stato ieri, venerdì.

Per quanto riguarda l'asse del San Bernardino dell'A13, riaperto, sempre ieri, su una sola corsia all'altezza di Lostallo, al momento non vengono segnalati problemi particolari nei flussi di traffico.

