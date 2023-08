L'aeroporto di Agno (foto d'archivio). Tipress

Colpo di spugna di Lugano sulla procedura per l'assegnazione della gestione dello scalo ai privati. La «Call for expression of interest» è stata dichiarata «superata dagli eventi e deve essere abbandonata», dice il Municipio.

Le condizioni poste dalla «Call» del 2020 ai potenziali concorrenti, si legge in una nota, sono profondamente mutate al punto da non consentire più una procedura di selezione fra i progetti presentati.

Inoltre la gestione transitoria da parte della Città, redditizia a breve termine, «consente di pianificare correttamente le future tappe».

Tra gli obiettivi, presentare entro il 2024 un messaggio con proposte per una futura partnership coi privati.

