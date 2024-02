Tipress

L'ErreDiPi, la Rete per la difesa delle pensioni, conferma la sua adesione allo sciopero dei dipendenti pubblici indetto da VPOD, OCST e SIT per il prossimo 29 febbraio.

Mercoledì il Gran Consiglio ha stralciato dal Preventivo 2024 il taglio del 2% degli stipendi. Ma non è sufficiente, come sottolinea ErreDiPi, chiedendo anche il riconoscimento del rincaro dell'1,4%. Il Ticino – si legge in una nota diffusa venerdì – «non è l'unico cantone che prevede per il 2024 un esercizio negativo (è in compagnia di altri 16 cantoni). È però l'unico che si rifiuta di riconoscere il rincaro».

Swisstxt