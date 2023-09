La conferenza stampa della Diocesi RSI

La diocesi di Lugano prende posizione sull'inchiesta dell'Università di Zurigo pubblicata martedì. Il vescovo Alain de Raemy: «Gli abusatori agiscono come dei lupi. Le scuse non bastano».

«Quanto rivelato da questo documento ci spaventa, ci sconcerta, ci rattrista e ci sfida», ha ammesso mercoledì in conferenza stampa l'amministratore apostolico della Diocesi di Lugano Alain de Raemy.

«Quello che mi colpisce di più è il silenzio assordante dietro i numeri delle vittime», ha aggiunto. «Gli abusatori agiscono come dei lupi, e non c'è peggior tradimento».

«Non bastano delle semplici scuse per superare questo passato su cui non si uò e non si deve mettere una pietra sopra. Questo studio che proseguirà, per volontà dei vescovi svizzeri, per altri tre anni, non serve a voltare pagina, ma al contrario servirà ad aprire tutte le pagine.» ha poi proseguito il vescovo.

«La Chiesa svizzera che è connessa alla Diocesi di Lugano, ha deciso di prendere sul serio questa situazione incresciosa.»

La Diocesi ha così preso posizione su quanto emerso dallo studio presentato martedì. Più di mille abusi sessuali sono stati perpetrati da chierici cattolici dal 1950 in Svizzera.

A rilevarlo è un'analisi condotta da storici dell'Università di Zurigo (UZH). Giova ricordare che tale studio del Dipartimento di storia dell'UZH rappresenta la prima fase di una ricerca commissionata da tre organismi cattolici, tra cui la Conferenza dei vescovi svizzeri.

Swisstxt / red