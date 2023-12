Immagine illustrativa/foto d'archivio. © Ti-Press

Oggi, domenica, un 36enne - cittadino italiano domiciliato nel Locarnese - è stato arrestato a Muralto, dopo che nel corso di una lite ha ferito in modo grave un 30enne, cittadino svizzero residente nel Bellinzonese. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Stando a una prima ricostruzione, e per cause che stabilirà l'inchiesta, poco prima delle ore 03:00 di domenica mattina l'arrestato si trovava all'interno di un locale notturno in via Stazione a Muralto, quando è scoppiata una lite tra lui e il 30enne, che ha ferito con un'arma da taglio.

Le ferite provocate dal 36enne hanno richiesto il ricovero in ospedale della vittima, e secondo una prima valutazione medica sono state giudicate gravi.

La Polizia cantonale, allertata da una segnalazione, ha arrestato l'autore. L'uomo è accusato di tentato omicidio. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

In supporto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia della Città di Locarno.