Una seconda vita per gli alberi di Natale: anche quest'anno a Locarno avrà luogo la raccolta degli alberelli che saranno in seguito posati sul fondo del lago per favorire la deposizione delle uova da parte dei pesci persici e creare rifugi per le varie specie.

I cittadini di Locarno e Orselina in possesso della Locarno Card potranno portare l'albero all'Ecocentro in via alla Morettina 6 da martedì 9 fino a sabato 13 gennaio 2024, secondo gli orari d'apertura.

La raccolta è organizzata dal Comune di Locarno, in collaborazione con la Società Sant'Andrea Unione pescatori, la Società di pesca Locarnese e coi sub volontari.

