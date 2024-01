Una mozione chiede più controllo sul settore Keystone

Una recente mozione interpartitica chiede di introdurre anche in Ticino la figura del dentista cantonale.

Un ruolo di vigilanza, che esiste già in 18 Cantoni in Svizzera. «L’importanza di una figura simile è proprio quella di far sì che ci sia un controllo su tutti i professionisti», sostiene Plinio Rondi, presidente della Società medici dentisti (SSO-Ticino).

Circa un quinto dei dentisti attivi in Ticino non è infatti affiliato né all’Ordine, né tantomeno all’associazione di categoria.

Ciò significa che dei cinquecento dentisti, un centinaio deve rispondere soltanto alla legge sanitaria e non sottostà a nessun tipo di controllo preventivo.

