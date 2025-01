Immagine d'archivio Keystone

La Filanda di Mendrisio ha ospitato durante il fine settimana la global game jam, una sfida e un momento di incontro aperto agli appassionati, impegnati 48 ore per sfornare un nuovo gioco o, soprattutto, videogioco.

I tanti che sono accorsi hanno in comune la passione per i giochi e in comune mettono tutte le loro competenze informatiche e creative.

Sono colleghi, amici o si sono conosciuti qui, venerdì, alla partenza e hanno accettato assieme la sfida. E c’è anche chi ha coinvolto i propri studenti della Scuola Superiore Specializzata di Arte Applicata dello CSIA.