Via libera dal Gran Consiglio ticinese a un maxi pacchetto per l'innovazione e la politica economica regionale per il valore di 60 milioni. Lo riporta la RSI.

Il finanziamento, accolto dalla larga maggioranza, interessa il prossimo quadriennio.

Il campo della politica universitaria ne riceverà una parte importante, soprattutto per la creazione del parco dell'innovazione Switzerland Innovation Park Ticino.

Anche il turismo e le regioni periferiche saranno sostenute economicamente.