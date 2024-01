archivio Ti-Press

Sono state pensate due novità in vista per Lugano Marittima.

La più vistosa? La possibilità di portare un maxischermo sulle rive del lago per proiettare una parte degli Europei di calcio, che quest’anno si terranno in Germania da giugno a luglio.

Un’ipotesi nata dalla necessità di conciliare i diversi eventi che animeranno la città durante l’estate, come ha dichiarato il vicesindaco Roberto Badaracco al Corriere del Ticino.

In concomitanza con il campionato calcistico infatti, Lugano ospiterà gli Harley Days ed Estival Jazz, quindi il comune sta valutando di «proiettare le partite dai quarti in poi sia in piazza della Riforma che a Lugano marittima» ha dichiarato il municipale.

Swisstxt